Pampa Sosa rassegnato: "Mazzarri fa un calcio vecchio, è rimasto indietro!"

Ai microfoni della Partita dei Campioni su Tele A, l'ex attaccante azzurro Roberto "Pampa" Sosa ha parlato dello striminzito pareggio del Napoli con il Genoa: "I metodi di Mazzarri sono vecchi. Arriva sulla trequarti e poi Kvara deve saltarli tutti. C’è ancora un minimo di speranza, ma col gioco di Mazzarri poi finisco per non vederne più. Mi dispiace molto per l’uomo, sinceramente. Ma è rimasto indietro di molto, la situazione purtroppo è molto evidente, i numeri sono disastrosi persino rispetto a Garcia".