Post-Osimhen, Vigliotti: "Prende forza la candidatura di David del Lille"

"Comprendo la cessione di Simeone, poi mi aspetto che al posto di Osimhen arrivi un attaccante importante".

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Scambio Immobile-Simeone? Il Cholito quest'anno ha avuto pochissimo spazio e quando l'ha avuto è rimasto avvolto in quella bolla di negatività e non ha ripetuto ciò che ha fatto l'anno scorso.

Difficilmente Raspadori può lasciare il Napoli, le big italiane sono in seria difficoltà economica e non potranno investire tanto. Comprendo la cessione di Simeone, poi mi aspetto che al posto di Osimhen arrivi un attaccante importante e prende forza la candidatura di David del Lille che il Napoli monitora da molto tempo".