Processo Juve, Ziliani: "La B sarebbe una grazia! 9 Scudetti-spazzatura, andrebbero riassegnati..."

Lungo post su Twitter del giornalista de Il Fatto Quotidiano sul caso plusvalenze Juventus nel giorno della richiesta dei 9 punti di penalizzazione

Per non parlare dell'UEFA che attenderà l'esito dei nostri processi per comminare poi le sue sanzioni: come ho già scritto, almeno 2 anni di esclusione dall'Europa arriveranno, anche se già le sanzioni italiane avranno di fatto allontanato la Juve dalla coppe europee. I 16 mesi chiesti per Agnelli (già inibito in passato per 12 mesi per i suoi rapporti con gli ultrà malavitosi), i 20 per Paratici e i 12 per Nedved sono solo un antipasto. Agnelli e Paratici sono sulla via della radiazione e non per niente Elkann se n'è sbarazzato.

Lungo post su Twitter di Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, sul caso plusvalenze Juventus nel giorno della richiesta dei 9 punti di penalizzazione: "I 9 punti di penalizzazione chiesti dalla Procura per le plusvalenze fittizie della Juventus sono un buon punto di partenza; anche se ridotti a 6 o 5 prevarrebbe l'importanza di aver accertato l'illecito commesso e reiterato negli anni alterando l'equa competizione. Va ricordato che la Juventus andrà sicuramente incontro ad altri processi sportivi; manovre stipendi, il sistema coi club succursali, gli agenti collusi per i quali i PM vantano riscontri a prova di bomba. I punti di penalizzazione si moltiplicheranno.

I tribunali decideranno tutto, ma come ho sempre detto anche stavolta come nel 2006 la serie B alla fine per la Juventus sarebbe una grazia. Exor lo sa e probabilmente chiederà un patteggiamento "alla Zaccone" per ripartire da zero. Il 28/11 sono tornato su Twitter solo per accompagnare alla porta, seguendone la meritata fine, Agnelli e la sua dirigenza di uomini sleali, prepotenti, impuniti. Dal 2010 hanno rovinato il calcio italiano, i loro 9 scudetti sono spazzatura, oggi è chiaro a tutti. E non so come finirà questo primo processo, nè i prossimi, ma spero bene: cioè con la condanna più dura possibile della Juventus e dei dirigenti megalomani che l'hanno portata prima alla gogna del mondo e poi al massacro di oggi.

Ultima nota per il penoso giornalismo sportivo che ha accompagnato, nel silenzio e nell'omertà più totali, la Juventus in questi 13 anni di malefatte, osannando dirigenti inetti e scorretti e glorificando un club che vinceva nel chiaro e aperto disprezzo delle regole. È ora di smettere di raccontare favole. Serie B o serie C, ora va detto a mezza Italia, quella che tifa Juve e crede a tutto, che l'orologio è tornato all'estate 2006: con i campioni che scapperanno da Torino a gambe levate e anche i 3 milioni di stipendio di Kean saranno troppi".