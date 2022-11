Tardelli: "Nel Napoli tutti sanno cosa fare, entrano in campo col sorriso"

"Non importa come cambia, chi entra è perfetto".

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Ospite di '90° minuto' su Rai 2, l'ex campione del mondo Marco Tardelli ha parlato del Napoli capolista: "Non importa come cambia, chi entra è perfetto. Simeone sta facendo bene, Elmas è entrato benissimo. Sono tutti giocatori molto importanti che riescono a fare quello che vuole Spalletti. Entrano tutti in campo col sorriso perché sanno di entrare in un gruppo perfetto e sanno cosa fare. C'è grande serenità nel Napoli, nella squadra e nella società".