Trevisani smonta le fake news su Italiano: “Ha subito gli stessi gol di Roma e Milan con difensori più scarsi!”

Il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della Fiorentina di Vincenzo Italiano, criticata per i troppi gol presi: "Anche la settimana scorsa, dopo i gol presi dal Milan e Leao, c’è stato il tema: ‘Ah ma come difende la Fiorentina, ha preso gol da Leao da un’imbucata centrale’. Ma la domanda è: che ha fatto Milenkovic? Che è andato sulla linea del fallo laterale ipotizzando che Leao avrebbe attaccato come sempre la fascia laterale. Leao gli ha fatto mezzo movimento interno e Milenkovic se l’è perso. Qui non è questione di allenamento, ci sono anche gli errori individuali, inevitabili, che possono succedere se prendi dei rischi. Però alla voce gol subiti: Milan 34, Roma 35, Atalanta 34, Fiorentina 35, Napoli 38.

Stabilito che la Fiorentina ha i difensori più scarsi di tutte queste squadre, c’è un problema. Se ci fosse una fase difensiva così scadente, i numeri non sarebbero questi. Però che succede? Atalanta 55 gol, Fiorentina 42. Quindi il problema della Fiorentina è esattamente dal lato opposto: è come attaccata, non come difende. E’ quelli che non segnano, non come difende. La Fiorentina ha preso gli stessi gol di tutte le altre squadre invischiate in quella situazione lì, ma non segna mai! Perché ha preso 18 pali, ha sbagliato 6 rigori, ma dove vuoi dare la colpa all’allenatore di queste cose? Da nessuna parte ha colpa Italiano, da nessuna parte è responsabile l’allenatore. Altrimenti, se fosse una difesa scarsa dal punto di vista di squadra, con i giocatori che ha, che non sono fenomeni da nessuna parte, esterna, destra sinistra e centrale, non c’è un fenomeno e non lo è neanche il portiere, avrebbe dei numeri diversi da quelli di Atalanta, Roma, Napoli e Milan. Queste squadre hanno Maignan, Mancini, Rrahmani, Tomori, Theo Hernandez, Scalvini, giocatori forti. Vogliamo fare le prime quattro linee difensive mixate di queste 4 squadre? La Fiorentina non ne mette uno nelle prime 4 e ha preso gli stessi gol di queste qua. Qual è il problema? Che Sottil dribbla, prende gialli e non segna mai! Kouame si muove, combatte e non segna mai! Belotti combatte e s’impegna e non segna quasi mai! Nico Gonzalez è il più bello del mondo, ma a segnare ogni 10 palle gol create, non sei un grande attaccante. Bonaventura, dove lo metti sta, e i suoi 7 gol stagionali naturalmente te li farà, ma la sostanza qual è? Che la Fiorentina non fa gol, non è che ne prende tanti, ne segna pochi”.