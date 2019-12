VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Giocare senza Mertens e Callejon è bestemmia. Si sta raschiando il fondo"

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato nel suo consueto editoriale a Campania Sport su Canale 21 al termine di Napoli-Bologna: “Dopo il pareggio di Liverpool ero scettico perché il Napoli in Inghilterra ha giocato una partita all’italiana che ha prodotto un risultato importantissimo, ma quella era l’unica gara da giocare poter fare su quel campo. Avevo detto che se dopo quel pari il Napoli non faceva 5 vittorie di seguito quel risultato positivo sarebbe stato solo un brodino caldo. Ancelotti stasera si è inventato due terzini sbagliati, nessuno dei due crossava con Llorente in campo. Mi pongo la domanda, fuori Mertens e Callejon per scelte societarie? Giocare senza quei due giocatori è una bestemmia calcistica. Poi Zielinski regista centrale, uno che invece dovrebbe essere una mezzala preziosa. Un 4-3-3 con i terzini fuori ruolo e senza il regista, peggio di così non può andare ed invece non è così, come diceva Woody Allen basta scavare e si va sempre più giù. Qui si sta sta rischiando il fondo, perché si sta scavando con le palette da spiaggia per fare i castelli al mare e questo è un castello di sabbia che è franato!“.