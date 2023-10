Mondiale per club, se la FIFA cambia i criteri la Roma può soffiare il posto a Napoli e Milan

Tra gli obiettivi del Napoli di quest'anno c'è quello di scalare il ranking europeo per rientrare nel nuovo Mondiale per club della Fifa a 32 squadre.

Tra gli obiettivi del Napoli di quest'anno c'è quello di scalare il ranking europeo per rientrare nel nuovo Mondiale per club della Fifa a 32 squadre. La ricchissima competizione si giocherà nel 2025 negli Stati Uniti, negli stadi che ospiteranno il Mondiale del 2026. Non sono ancora ufficiali i i criteri adottati dalla FIFA che permetteranno a 12 club europei di entrare nel tabellone del Mondiale. Tra le italiane pretendenti, oltre all’Inter praticamente certa di un posto, ci sono Napoli, Milan, Juventus e forse anche la Roma. Il club giallorosso potrebbe diventare addirittura favorita se la Fifa decidesse di usare un criterio piuttosto che un altro.

I criteri FIFA per i club europei. Al Mondiale parteciperanno, come detto, 32 squadre.12 saranno dalla Uefa: le vincitrici delle ultime quattro edizioni della Champions League (Chelsea, Real Madrid, Manchester City e la vincitrice di quest’anno), e altre otto ammesse in funzione del ranking.

La Fifa, scrive Calcio e Finanza, non ha ancora comunicato i criteri ufficiali, ma al momento l’ipotesi più accreditata è che si considerino i punti accumulati nelle ultime quattro stagioni (compresa quella in corso), ma solo in Champions League. In questo caso, il Napoli (33 punti attuali) dovrà scalare la classifica facendo la corsa con la Juve (47 punti che non possono aumentare visto che è esclusa dalle coppe) e con il Milan (37 punti). Ricordiamo che per ogni nazione sono ammessi due club, quindi per l'Italia resterebbe solo un posto da assegnare.

L’alternativa è un ranking che tenga conto dei punti conquistati in tutte le competizioni UEFA. In questo caso la Roma sarebbe quasi sicura di un posto. I giallorossi, infatti, sarebbero addirittura secondi dietro solo al Bayern Monaco, e davanti a tutte le altre italiane.