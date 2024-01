TN in Podcast - Il primo grande errore sul mercato di gennaio

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha approfondito la questione.

Ep. 447 - Il primo grande errore sul mercato di gennaio

Siamo al 10 gennaio, il mercato di riparazione è aperto ormai da una settimana, eppure il Napoli non ha ancora un nuovo centrocampista. Nonostante si sapesse da tempo della partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa e della cessione di Eljif Elmas. E' questo il primo errore del mercato di gennaio.

