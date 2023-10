CdS - Gerarchie chiare: out Simeone, Raspadori vice-Osimhen. Anche per quei 35mln

Ci sarà quasi sicuramente Giacomo Raspadori al centro dell'attacco del Napoli stasera contro il Milan. Il motivo? Lo spiega il Corriere dello Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il motivo? Lo spiega il Corriere dello Sport: "Napoli-Milan ricomincia con Raspadori che fa il 9 con il suo 81, con Simeone che se ne sta in panchina, con gerarchie che in assenza di Osimhen sembrano riscritte dalla natura svolazzante di quest’attaccante che ondeggia tra i centrali, li tira fuori scalando, consente ai centrocampisti di provare irruzioni e semmai fa da sé, con quella intelligenza viva che gli appartiene da sempre, era un fanciullo quando se ne accorsero stava diventando grande estate 2022 – quando De Laurentiis ha investito 35 milioni di euro per convincere il Sassuolo a cederlo".