CdS - Napoli-Milan, due dubbi per Garcia: ballottaggio in mediana Cajuste-Elmas

Il Corriere dello Sport di oggi, fa il punto della situazione sulla probabile formazione che potrebbe essere schierata dal tecnico francese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia recupera per il Milan Frank Zambo Anguissa, che partirà dalla panchina. Il Corriere dello Sport di oggi, fa il punto della situazione sulla probabile formazione che potrebbe essere schierata dal tecnico francese. Tra i pali ci sarà Meret; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e uno tra Olivera e Mario Rui, A centrocampo con Lobotka e Zielinski, uno tra Elmas e Cajuste. In attacco il tridente Politano-Raspadori-Kvara.

Con Jack reduce dal gol decisivo di Berlino e in netto vantaggio su Simeone nel ruolo di prima punta. L'ex Sassuolo l'anno scorso a San Siro contro il Milan, giocò al posto di Osimhen, infortunato come oggi. Nella sfida di ritorno in Champions League, con il nigeriano ancora fuori causa infortunio, Spalletti scelse il Cholito dal 1'.