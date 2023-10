Gazzetta - Milan, a Napoli senza Loftus-Cheek: Pioli non lo ritiene tra i disponibili

Il Milan non recupera il centrocampista inglese, che come riporta la Gazzetta dello Sport è ancora indietro di condizione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Napoli ancora senza Ruben Loftus-Cheek. Il Milan non recupera il centrocampista inglese, che come riporta la Gazzetta dello Sport è ancora indietro di condizione e non è ritenuto tra i disponibili da parte del tecnico Stefano Pioli. L'ex Chelsea sarà così costretto ancora ai box, al contrario di Noah Okafor e di Luka Jovic, che potrebbe avere qualche minuto nelle gambe.

Più Musah di Pobega, Krunic in regia

Verso una nuova maglia da titolare anche Yunus Musah, favorito su Tommaso Pobega, così come Kalulu dovrebbe essere preferito a Thiaw, in affanno nelle ultime uscite tra San Siro contro la Juventus e Parigi con il PSG. Krunic sembra destinato a tenere le redini del centrocampo, preferito ad Adli, mentre è confermatissimo Reijnders.