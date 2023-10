Napoli-Milan, probabili formazioni Gazzetta: tre ballottaggi ancora aperti

Tre ballottaggi aperti in casa Napoli in vista del big match di stasera contro il Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre ballottaggi aperti in casa Napoli in vista del big match di stasera contro il Milan: Raspadori dovrebbe spuntarla su Simeone, Cajuste su Anguissa e alla fine anche Mario Rui ancora una volta su Oliveira. Almeno secondo La Gazzetta dello Sport. Idee più chiare invece per Stefano Pioli, che non ha nessun dubbio legato all'undici da mandare in campo. Di seguito le probabili formazioni della Rosea.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao