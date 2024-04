Retroscena Calzona: ha dettato alla squadra una serie di regole da seguire

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'allenatore del Napoli, Francesco Calzona, ha dettato al gruppo una serie di regole

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'allenatore del Napoli, Francesco Calzona, ha dettato al gruppo una serie di regole di base da osservare e seguire pedissequamente nelle settimane di lavoro che separano dalla fine del campionato, e poi ha chiesto un’inversione di tendenza. Vuole vedere un atteggiamento nuovo di zecca in campo e confida in una striscia di risultati completamente diversi, rispetto a tutto quanto è accaduto nelle ultime due partite con il Frosinone e soprattutto l’Empoli.