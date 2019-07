Dalla Francia, l'agente Guerra: "Conosco il Lille e insieme sostituiremo Pépé, passi concreti solo dal Napoli"

Frederic Guerra, operatore di mercato francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il possibile passaggio di Nicolas Pepé al Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Pépé è un fenomeno. Il calcio italiano è più complicato, ma lui è un bestione, ha velocità, segna molte volte. Ancelotti ha ragione a voler prendere questo giocatore. E' forte in attacco, ha tanta potenza. Il Napoli farebbe un bell'affare a prenderlo. Oggi siamo al 26 luglio, al Lille non è ancora arrivata una proposta seria per far partire il giocatore. Questo vuol dire che pochi club si sono mossi concretamente come il Napoli. Conosco molto bene il Lille, siamo in attesa che Pèpé vada via da tre mesi perché poi dobbiamo sostituirlo con un giocatore della nostra agenzia".