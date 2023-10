Ziliani: "Torna la Serie A col verme. Ve la sentite di deglutire questa sbobba?"

"Solo da noi può succedere: graziata e tenuta in A dopo aver taroccato i bilanci per anni, la Juventus lo sta già rifacendo ma nessuno dice niente".

Dopo le polemiche di Juventus-Verona, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha commentato così su Twitter postando la classifica di Serie A senza la Juve: "Torna la Serie A col verme, la gogna per Lukaku, Abodi che fa figli e figliastri e le inconsolabili vedove di Antonio Conte.c: è 1^ in classifica, viva la Juventus!

Che valore può avere la classifica di un campionato che ospita ai nastri di partenza un club che per anni ha commesso illeciti sufficienti a decretarne la radiazione. Che di fatto è stato amnistiato con un colpo di spugna (leggi: patteggiamento da 718 mila euro) che griderà vendetta per secoli e che al pronti-via del nuovo campionato è già ricaduto - senza che nessuno dica bah - nelle malefatte appena perdonategli come il procedimento aperto dalla Consob sui suoi bilanci ancora irregolari (su cui la Procura federale come al solito fa finta di niente) conferma? Davvero ve la sentite di masticare e deglutire questa sbobba, la solita polpetta avvelenata col verme, sempre lo stesso, dentro?".