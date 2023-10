Anguissa già convocato contro il Milan? La scelta di Garcia

Il Napoli ha recuperato Frank Zambo Anguissa, il centrocampista ha svolto l'intera seduta in gruppo al Konami Training Center di Castel Volturno.





© foto di www.imagephotoagency.it

Anguissa sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Milan, si legge stamani sulle pagine del Corriere dello Sport. Il camerunense non sarà schierato titolare da Rudi Gacia, ma si accomoderà in panchina. Non è da escludere il suo impiego a gara in corso. Una scelta in più per il tecnico francese che potrebbe secondo il quotidiano partire con Elmas titolare.