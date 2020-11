Fabian a Sky: "A volte sbagliamo, bisogna stare sempre sul pezzo! Sul ruolo..."

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, dopo il poker rifilato alla Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' stata una bella vittoria, molto importante. Era difficile perché loro stavano facendo bene e hanno tanti giocatori bravi, ma penso che abbiamo fatto bene. Tutti in questa settimana abbiamo lavorato bene, ascoltato il mister e fatto questa partita importante".

Quanto sono state importanti le parole di Gattuso? "Sappiamo che alla fine sono tante partite in campionato e noi dobbiamo stare sempre sul pezzo e fare bene tutte le partite. A volte sbagliamo. Facciamo 2-3 partite alla grande, poi in una non ci siamo. Dobbiamo correggere questo. Ora siamo messi bene in classifica, pensando anche a quella partita con la Juve che non abbiamo giocato".

Come hai vissuto questi giorni? E' stata importante la spinta di questi giorni? "Per i napoletani, per chi gli è stato vicino, per tutti i giocatori. E' importante per chiunque. Ha fatto delle cose importanti. Era difficile, ma la vita è questa, sappiamo che è dura".

Perché preferisci giocare sul centrodestra pur essendo mancino? "Non lo so, mi sono abituato lì perché quando controllo posso calciare. E' per quello, mi sono abituato così da piccolo. Oggi lo si è visto sul gol".