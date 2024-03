Calzona sul caso Acerbi-Juan Jesus: "La giustizia sportiva farà il suo corso, vediamo come andrà a finire"

"Non ho sentito Juan Jesus, perché essendo impegnato qui in Slovacchia mi sono concentrato sulla nazionale".

Intervistato in esclusiva da Sportmediaset nel ritiro della nazionale slovacca, Francesco Calzona, ct della Slovacchia e allenatore del Napoli, ha risposto così sul caso Acerbi-Juan Jesus: "Ti dico la pura verità non ho sentito Juan Jesus, perché essendo impegnato qui in Slovacchia mi sono concentrato sulla nazionale. A fine partita l’ho visto appena appena venti-trenta secondi, gli ho fatto i complimenti per la gara. Poi avevo le interviste e non ho più parlato con lui. Però c’è la giustizia sportiva, farà il suo corso e vediamo come andrà a finire".