I tre dubbi di Garcia e la grande tentazione per il Milan

Squadra che vince, non si cambia. Soprattutto ora. In particolare col momento che il Napoli cerca di mettersi alle spalle.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Squadra che vince, non si cambia. Soprattutto ora. In particolare col momento che il Napoli cerca di mettersi alle spalle. Rudi Garcia arriva alla sfida al Milan con qualche dubbio di formazione ed una grande tentazione: affidarsi agli uomini che hanno battuto prima l’Hellas Verona e poi l’Union Berlino.

Anguissa non al top e senza Osimhen. Due titolarissimi ai box, che vanno sostituiti. Cajuste è stato fenomenale al Bentegodi e impacciato a Berlino, alle sue spalle c’è un Elmas che spinge per avere una maglia da titolare e risalire posti in una gerarchia che aha visto fortemente penalizzato in questa prima parte di stagione. In attacco Simeone scalpita, col Milan ha un conto aperto dopo il gol pesantissimo nello scorso campionato a San Siro, ma Raspadori ha risposto alla grande nelle ultime due gare con un assist ed il gol decisivo in Champions.

Il solito Mario Rui che spinge Kvara. Olivera è stata spesso la scelta di Garcia, ma col ritorno da titolare di Mario Rui anche il georgiano sembra averne beneficiato. Considerazioni che anche il tecnico francese avrà fatto nella lunga notte di vigilia, quella per fugare gli ultimi dubbi e prepararsi ad una gara che dirà moltissimo delle possibili ambizioni stagionali della sua squadra. I dubbi ci sono, ma la tentazione è grande: squadra che vince, non si cambia.