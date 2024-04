Caprile tornerà al Napoli, a Empoli sarà rivoluzione in porta: spunta primo obiettivo

Primi rumors di mercato legati alla prossima stagione per quanto riguarda l'Empoli.

Primi rumors di mercato legati alla prossima stagione per quanto riguarda l'Empoli. Stando a quanto riportato da PianetaEmpoli il club azzurro avrebbero identificato nel ruolo del portiere uno di quelli intervenire in maniera prioritaria. Elia Caprile, infatti, a fine stagione rientrerà al Napoli per fine prestito, mentre è tutto da scrivere il futuro di Etrit Berisha, in scadenza di contratto con un'opzione di rinnovo in caso di salvezza, e Samuele Perisan ancora tutto da scrivere.

Per questo motivo le attenzioni della dirigenza toscana si sarebbero posate su Stefano Turati, estremo difensore classe 2001 di proprietà del Sassuolo, ma da due stagioni in prestito al Frosinone, club con il quale ha centrato una clamorosa promozione in Serie A lo scorso anno e con cui quest'anno sta lottando per la salvezza. Per lui in stagione 28 presenze e 3 clean sheet in campionato.

La strada per arrivare al calciatore milanese, dunque, non è propriamente lineare perché servirà attendere sicuramente il verdetto circa la salvezza o meno dell'Empoli e capire contestualmente quale sarà il destino dei ciociari. Non è difficile da immaginare, infatti, che in caso di permanenza nella massima serie la società laziale possa tentare di strappare il calciatore al Sassuolo (anch'esso in lotta per evitare la Serie B).