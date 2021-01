Coppa Italia, il Napoli attende la vincente di Roma-Spezia: visita a Papa Francesco prima della sfida

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 GEN - Sarà una trasferta storica quella dello Spezia a Roma. Non solo il doppio confronto con i giallorossi, domani sera in Coppa Italia e sabato in campionato: mercoledì mattina, giocatori, staff e dirigenti della squadra ligure saranno ricevuti in Vaticano da Papa Francesco. L'incontro, in udienza privata, è "motivo di orgoglio per il Club aquilotto - si legge in una nota del club -, un appuntamento importante ed emozionante per la società di via Melara, che avrà così modo di incontrare il Santo Padre, grande appassionato di calcio" (ANSA).