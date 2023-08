Frosinone, Di Francesco svela la strategia: "Ribatteremo senza pensare soltanto a difenderci"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, detta la ricetta per provare a fermare il Napoli.

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - FROSINONE, 18 AGO - "Entusiasmo e coraggio ma anche grande attenzione tattica perché il Napoli ha tanti campioni che possono risolvere la gara. Sarà fondamentale restare sempre dentro la partita". Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, detta la ricetta per provare a fermare il Napoli. "Dobbiamo ribattere colpo su colpo e non pensare solo a difenderci - spiega l'allenatore dei ciociari - I numeri ci condannano tuttavia i ragazzi hanno un'occasione importante. Molti di loro sono debuttanti e per questo mi aspetto che siano carichi a pallettoni". E' emozionato per il ritorno in panchina a distanza di quasi 2 anni (l'ultima volta Bologna-Verona il 13 settembre 2021).

"Bellissimo ripartire, sensazioni uniche che ti fanno amare il lavoro e chiudono lo stomaco - confessa Di Francesco - Per me è l'anno zero, penso solo al presente e non al passato. Il presente mi regala entusiasmo e positività e questa gara va affrontata cosi". Di Francesco confida nella spinta di uno stadio strapieno. "Mi aspetto tanto dal calore dei tifosi - ha sottolineato l'allenatore - In primis però spero che sia una bella giornata di sport con tante famiglie allo stadio". (ANSA).