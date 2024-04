Frosinone, il report in vista di Napoli: personalizzato per tre giocatori

Attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema, questo il programma odierno.

Il Frosinone ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro il Napoli, ore 12.30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il report del club ciociaro.

Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita con il Napoli. Attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. In gruppo Gelli e Marchizza. Lavoro personalizzato per Harroui, Monterisi e Lirola. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.