Genoa-Spezia, le formazioni ufficiali: Ostigard dal 1'. Motta si affida a Manaj

Sono state ufficializzate le formazioni di Genoa-Spezia, derby ligure in scena oggi al Ferraris, scontro diretto per il mantenimento della categoria. Andriy Shevchenko, debolmente positivo al Covid e sostituito da Mauro Tassotti, schiera dal primo minuto Ostigard in difesa insieme a Bani e Vasquez che avranno il compito di proteggere la porta di Sirigu. A centrocampo rientra Sturaro al fianco di Badelj e Melegoni mentre sulle fasce agiranno Cambiaso e Fares. In attacco Destro farà coppia con Ekuban. Risponde Thiago Motta con Manaj al centro dell’attacco supportato da Gyasi e Verde. A centrocampo al fianco di Kiwior agiranno Maggiore e Bastoni mentre in difesa davanti a Provedel ci sarà la linea composta da Amian, Erlic, Nikolaou e Reca.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani, Vásquez; Cambiaso, Melegoni, Badelj, Sturaro, Fares; Ekuban, Destro.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde.