Gol annullato all'Atalanta, poi solo l'Inter: nerazzurri avanti 2-0 al 45'

Il buon avvio dell'Atalanta e il gol di De Ketelaere, annullato per fallo di mani di Miranchuk, illudono i tifosi orobici giunti a San Siro.

Il buon avvio dell'Atalanta e il gol di De Ketelaere, annullato per fallo di mani di Miranchuk, illudono i (non tantissimi, complice obbligo di tessera) tifosi orobici giunti a San Siro in un non freddissimo mercoledì di fine febbraio. Alla fine del primo tempo, però, è la dura legge della capolista a determinare il risultato. Matteo Darmian, il bomber che non ti aspetti, e Lautaro Martinez, al ventitreesima gol in questo campionato, firmano le reti che consentono all'Inter di rientrare negli spogliatoi sul parziale di 2-0.

Funziona la strategia di Inzaghi, che come già accaduto l'anno scorso incarta Gasperini con una manovra strutturata sulle vie centrali e sul movimento dello stesso Lautaro verso il centrocampo molto più del solito.