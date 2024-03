Il Bologna non si ferma più: ribaltata l'Atalanta in quattro minuti

Il Bologna continua a vincere e lo fa anche in casa dell'Atalanta, battuta in rimonta 2-1.

Il Bologna continua a vincere e lo fa anche in casa dell'Atalanta, battuta in rimonta 2-1. I nerazzurri chiudono in vantaggio il primo tempo, decisiva la rete di Lookman al 28' dopo una respinta corta di Skorupski: ospiti meno lucidi rispetto alle ultime gare, sarà necessario ribaltare tutto nella ripresa per continuare la rincorsa al quarto posto. Al 28' Lookman - dopo una respinta corta di Skorupski sul tiro di Zappacosta - ha trovato la girata vincente da dentro l'area piccola.

Nella ripresa è un altro Bologna e con uno-due mortifero ribalta i bergamaschi nel giro di quattro minuti. Prima il rigore di Zirkzee, poi la conclusione dal limite di Ferguson, una girata imparabile per Carnesecchi. A dare una scossa ci ha pensato Miranchuk con una conclusione deviata in corner, nella mischia successiva Djimsiti non è riuscito a trovare lo specchio della porta.