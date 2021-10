Il Cagliari dura solo un tempo e si fa riprendere in pieno recupero: il Venezia strappa il pari

Il Cagliari di Mazzarri continua a non vincere: i sardi impattano 1-1 contro il Venezia nonostante un buon primo tempo. La gara prende il via con i sardi che provano subito ad essere pericoli, sfruttando le incursioni sulla destra di Nandez. Venezia, attento e bravo a difendersi basso, dando così spazio agli attaccanti per ripartire in profondità. Sono però i padroni di casa ad essere maggiormente pericolosi per tutta la prima parte di gara. Al 18' arriva il vantaggio con Keita Balde. Grande contropiede azionato da Marin, perfezionato da Nandez per il connazionale Cacares che crossa e mette il pallone sulla testa dell'ex Inter e Samp che non sbaglia.

Nella ripresa Zanetti mette mano subito alla sua squadra e crea diverse palle gol. Al 50' Johnsen crea per Henry che colpisce di testa senza però dare potenza agevolando l'intervento di Cragno. Al 71' è ancora Johnsen a far correre un brivido a Cragno con un destro che fischia di poco a lato del palo. Il Cagliari, con una tenuta fisica decisamente insufficiente, può solo cercare di contenere per evitare l'ennesimo pareggio beffa. Missione, questa, che fallisce al 92' quando Busio mette in porta il pallone di un meritatissimo pareggio. Dopo un secondo tempo di alto profilo dei lagunari. Per il Cagliari, dunque, viene rimandato di nuovo l'appuntamento con la prima vittoria in campionato.