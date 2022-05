Il Toro vince in rimonta: tripletta di Belotti, l'Empoli chiude in 9 tra le polemiche

L'Empoli cade in casa in 9 contro il Torino, al Castellani vincono in rimonta i granata 3-1.



L'Empoli cade in casa in 9 contro il Torino, al Castellani vincono in rimonta i granata 3-1. Dopo un primo tempo avaro di emozioni i padroni di casa passano in vantaggio al 56' con Zurkowski, che con un mancino dalla distanza beffa un non perfetto Berisha. Empoli che al 60' resta in dieci per l'espulsione di Verre dopo un intervento duro sulla caviglia di Pellegri, l'on field review cambia la prima decisione che aveva portato solo al giallo per l'azzurro. Al 76' rigore per il Torino per un tocco di braccio in area di Stojanovic tra le grandi proteste empolesi: dal dischetto Belottti non sbaglia. Al 78' ancora un altro rigore per i granata sempre trasformato dal Gallo, nella circostanza secondo giallo ed espulsione per Stojanovic. Chiude i conti al 90' ancora Belotti, che mette a segno la sua personale tripletta con un gol in spaccata su assist di Brekalo.