Inter, Calhanoglu: "Milan? Mangiati e mandati a casa! Crediamo alla rimonta sul Napoli"

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo in Supercoppa contro il Milan: "Molto importante. Per me ancora di più. Sono molto contento. Grazie ai miei compagni e ai nostri tifosi che sono venuti qua. Abbiamo dimostrato oggi, 3-0 non si può dire tanto".