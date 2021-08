Juve, Ronaldo è già un ex: saluti ai compagni e non sarà convocato per l'Empoli

Cristiano Ronaldo non verrà convocato per la partita contro l'Empoli. A meno di scossoni last minute, la Juventus lo lascerà fuori in attesa di conoscere le prossime mosse di Mendes e Manchester City. Oggi l'attaccante è atteso alla Continassa ma solo per un breve passaggio con saluti annessi: non vuole alimentare tensioni alla vigilia di una partita di campionato, ma lascerà i compagni senza allenarsi con loro. Indietro non si torna, è solo questione di ore prima dell'addio ai bianconeri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.