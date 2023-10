L'Udinese di Cioffi strappa un punto al debutto: 1-1 a Monza

Lucca risponde a Colpani e Monza-Udinese termina 1-1.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lucca risponde a Colpani e Monza-Udinese termina 1-1. All'U-Power Stadium la gara valida per il decimo turno di Serie A si è chiusa in parità con un gol per tempo. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, che aveva visto la squadra del debuttante Cioffi approcciare bene l'incontro e provarci sia con Zemura sia con Samardzic, ma quella di Palladino andare in vantaggio con un colpo del Flaco Andrea Colpani (quinto gol stagionale), nella ripresa i bianconeri l'hanno ripresa col neo-entrato Lorenzo Lucca.

Il Monza ha colpito al 27', quando Colpani ha anticipato Zemura arrivando in controbalzo di destro sugli sviluppi di un perfetto assist dalla sinistra di Kyriakopoulos. Lucca, che ha preso il posto di Samardzic al 55', ha firmato invece l'1-1 con un tiro sottomisura dopo una rimessa laterale dalla destra e una sponda di petto di Kabasele.