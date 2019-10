Milan in rosso di 150mln, Gazzetta ammette: vendere è d'obbligo a gennaio, anche Donnarumma rischia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a causa dei bilanci in rosso di quasi 150 milioni di euro, il Milan a gennaio sarà costretto a vendere per fare cassa. Suso e Donnarumma tornano a essere in bilico anche se per i due calciatori che permetterebbero di fare maggiori plusvalenze non ci sono grandi interessamenti. Più facile piazzare Paquetà, corteggiato da Leonardo e dal PSG, o Romagnoli.