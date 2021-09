Mourinho irritato per il derby, CdS: "Ecco il dossier arbitri: lettera alla FIGC?"

"Ira Mou e Roma. Ecco il dossier arbitri: lettera alla FIGC?" scrive il Corriere dello Sport. Non si placano le polemiche dopo il derby perso con la Lazio. Veretout a Verona ammonito dopo 17 minuti da Maresca, l'espulsione per doppio giallo di Pellegrini con l’Udinese e gli episodi nella stracittadina. La Roma non ci sta e alza la voce: ootrebbe essere inviata una lettera alla FIGC o chiesto un confronto a Rocchi. Mourinho ha puntato il dito contro l'arbitro (a parte il rigore su Zaniolo, il portoghese ha protestato vivacemente anche per la mancata espulsione di Lucas Leiva), la Roma lo segue. I giallorossi ritengono che il contatto Hysaj-Zaniolo fosse da rigore e che, indipendentemente o meno dal fuorigioco, l'azione andasse fermata (in questo modo non sarebbe arrivato il raddoppio di Pedro). Il giorno dopo la grande amarezza della sconfitta nel derby i vertici del club sposano la linea dura di protesta dell’allenatore.