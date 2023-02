Roma, escluse lesioni per Dybala: sarà rivalutato. Le ipotesi di rientro

Confermato il sovraccarico muscolare, ma escluse lesioni.

Confermato il sovraccarico muscolare, ma escluse lesioni. Sono questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano in merito alle condizioni di Paulo Dybala. L'argentino è infatti uscito al 45' della sfida di ieri sera contro il Salisburgo, in Europa League, per un problema al flessore sinistro. Esclusi problemi più gravi dagli esami di questa mattina, adesso si attende di capire gli eventuali tempi di recupero: difficile che Dybala sia presente col Verona, proverà a recuperare per il ritorno col Salisburgo (in programma la prossima settimana). Sarà rivalutato nelle prossime 48 ore.