Roma in ansia per Celik: fuori per infortunio dopo appena 5’ nel match contro il Betis

La Roma perde per infortunio Zeki Celik. Il terzino turco si è fermato in Europa League contro il Betis

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma perde per infortunio Zeki Celik. Il terzino turco si è fermato in Europa League contro il Betis, uscendo dal campo dopo soli cinque minuti. L’ex Lille si è fatto male in uno scontro con il compagno Mancini ed è uscito dal campo dolorante al ginocchio. Le sue condizioni sono da valutare ma è a forte rischio per il Lecce.