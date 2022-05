Salernitana ad un passo dal colpaccio! L’Atalanta strappa il pari all’89’ ed evita la sconfitta

L'Atalanta non c'è più, la Salernitana sogna la festa per novanta minuti e poi si deve accontentare di un punto

L'Atalanta non c'è più, la Salernitana sogna la festa per novanta minuti e poi si deve accontentare di un punto, sperando in una salvezza difficilissima fino a un mese fa. Pareggio giusto, anche se i granata sono decisamente più felici. I nerazzurri invece si leccano le ferite, perdono un'altra volta il treno per l'Europa League. In casa non vincono dal 28 febbraio, qualcosa di incredibile per una piazza che fino a metà dicembre sognava addirittura lo Scudetto. Nel primo tempo la Salernitana va in vantaggio al minuto ventisette. Sugli sviluppi di una punizione calciata da Verdi, Djuric fa da sponda su Scalvini - saltando più in alto - pescando Ederson da solo in mezzo all'area, con Demiral che si perde l'uomo. All'89' è Pasalic a beffare i granata e a segnare il definitivo 1-1.