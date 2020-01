Sampdoria, il report dell'allenamento: differenziato per Ronaldo Vieira

Come da programma sono ripresi in mattina gli allenamenti della Sampdoria al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco.

Sul campo 2 è andata in scena la prima seduta in vista della gara con il Napoli, in calendario lunedì sera a Marassi: attivazione tecnica, sviluppi di possessi palla ed esercitazione metaboliche. Con il gruppo principale anche l’ultimo arrivato Kristoffer Askildsen. Parzialmente differenziati per Bartosz Bereszynski (che sarà indisponibile per squalifica) e Ronaldo Vieira (postumi contusione al ginocchio). Una sola sessione completamente personalizzata per Fabio Depaoli, che ha svolto un lavoro tecnico-atletico di recupero agonistico. Alex Ferrari continua il percorso post-intervento. Domani, giovedì, altro appuntamento al mattino.