Spezia-Milan, formazioni ufficiali: Maldini e Giroud dal 1', Thiago Motta sceglie Nzola

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Spezia-Milan, anticipo della 6^ giornata di Serie A (in campo alle 15 al Picco). La grande novità è Daniel Maldini dal 1’ sulla trequarti, al posto di Brahim Diaz. In attacco c'è Giroud, con Rebic che scala al posto di Leao. Confermato Tonali in mezzo al campo. Nello Spezia, Thiago Motta sceglie Nzola dal 1' e conferma Antiste in avanti.

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Gyasi, Maggiore, Antiste; Nzola. A disp.: Provedel, Zovko; Bertola, Ferrer, Kiwior; Manaj, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. All.: Thiago Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebić; Giroud. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia; Bennacer, Castillejo, Díaz; Leão, Pellegri. All.: Pioli.