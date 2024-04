Tensione Atalanta: duro confronto tra Gasperini e i dirigenti dopo il ko di Cagliari

I contenuti della conversazione non sono stati percepiti, ma la voce di Gasperini si è riconosciuta e i toni non erano tranquillissimi.

Dopo un inizio di 2024 che l'ha vista ottenere risultati e risalire posizioni in classifica, nelle ultimissime uscite l'Atalanta sembra essersi un po' inceppata. Mercoledì scorso la sconfitta sul campo della Fiorentina nell'andata della semifinale di Coppa Italia, domenica una sconfitta last second a Cagliari che sembra aver lasciato invece qualche scoria in più.

Anzi, dei veri e propri strascichi immediati, come raccontato dall'edizione odierna de Il Corriere di Bergamo. Nell'immediato dopo partita, negli spogliatoi della Domus Arena, è infatti andato in scena una sorta di summit subitaneo con, oltre al tecnico Gian Piero Gasperini, anche l'ad Luca Percassi e il ds Tony D'Amico, entrambi inquadrati in tribuna piuttosto rabbuiati.

La riunione a tre negli spogliatoi, si legge sul quotidiano, ha prodotto suoni che hanno oltrepassato i muri del prefabbricato sul quale è costruito lo stadio attuale del Cagliari, provvisorio. I contenuti della conversazione non sono stati percepiti, ma la voce di Gasperini si è riconosciuta e i toni non erano tranquillissimi.