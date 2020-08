Tonali, Pirlo può cambiare il futuro: la Juve prova lo sgambetto all'Inter

Sandro Tonali torna un nome caldo per la Juventus. Lo spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: l'arrivo di Andrea Pirlo riapre le porte al ventenne regista del Brescia, fresco di retrocessione. Tonali sembrava a un passo dall'Inter ma è chiaro che con Pirlo adesso le cose possano cambiare. Coi nerazzurri ci sarebbe un gentlemen agreement ma ancora a Cellino non è arrivata una proposta da 40 milioni di euro. Così la Juve torna in corsa.