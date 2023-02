In estate il Napoli stava per cedere Alex Meret allo Spezia, salvo poi cambiare idea dinanzi all'impossibilità di tesserare...

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI CADE ROVINOSAMENTE SUL CAMPO DELL'INTER: FINISCE 4-0 Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi LE ALTRE DI A VIDEO - DUE GOL SU CORNER, POI IL MURO: LA ROMA VINCE SOFFRENDO CON L'EMPOLI, GLI HIGHLIGHTS Una reazione di testa. In tutti i sensi. Dopo il k.o. in campionato con il Napoli e quello inaspettato (e brutto) in Coppa Italia con la Cremonese, la Roma ritrova la vittoria contro l'Empoli grazie a due calci d'angolo e due colpi di testa. Succede tutto in 6':... Una reazione di testa. In tutti i sensi. Dopo il k.o. in campionato con il Napoli e quello inaspettato (e brutto) in Coppa Italia con la Cremonese, la Roma ritrova la vittoria contro l'Empoli grazie a due calci d'angolo e due colpi di testa. Succede tutto in 6':...