AUDIO - Damiani: "Conte potrebbe fare bene, ma il Napoli spende 20mln lordi?"

Damiani:" Leao non sta attraversando un gran momento non penso possa essere determinante. E' doverosa la conferma di De Rossi non si può trovare di meglio.Ho dei dubbi su Pioli. Lopetegui non mi sembra il profilo giusto. Conte al Napoli potrebbe dare molto." Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.

L'ex calciatore e procuratore Oscar Damiani è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Si parla tanto di Conte-Napoli. Che ne pensa?

"A me farebbe piacere, sono affezionato a Napoli, potrebbe dare molto anche alla città. Ma non so se la piazza sia pronta a spendere 20 mln lordi per lui. Per me però fa la differenza".

E su David che idea ha?

"E' un buon attaccante ma non un campione. Osimhen è difficile sostituirlo".