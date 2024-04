AUDIO - De Paola: "Napoli, crollo senza precedenti. Uno solo il colpevole"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:





Che derby si aspetta?

“Un derby che si giocherà con grande vigore. Da una parte c’è una voglia matta di fare questo scherzetto, dall’altra parte non si può concedere questa soddisfazione che verrà ricordata per i prossimi anni. È una sfida che si giocherà più sul piano emotivo che sportivo, sarà una sfida delicata e in qualsiasi modo farà o si parlerà di festa o di pericolo scampato. Per tutto l’ambiente Inter è un’ossessione, un po’ per vendetta per lo Scudetto di due anni fa, un po’ perché non c’è mai stata una sorta di 5 maggio al contrario, potrebbe essere una soddisfazione per lenire tante cicatrici del passato”.

Cosa sta succedendo al Napoli?

“È un crollo senza precedenti, 33 punti di distacco dalla prima e -30 rispetto allo scorso anno è un abisso. Torno al discorso di prima, questa è la stessa squadra che ha dominato in Italia e fatto benissimo anche in Europa lo scorso anno. Quello che si è visto un anno fa improvvisamente è sparito. Chi ha creato questo black-out? Calzona ha le conoscenze per ritirare su questa squadra, ma evidentemente non il carisma. Ci sono una serie di questioni interne, dal rinnovo di Osimhen per essere venduto fino al contratto di Kvara, tutte queste situazioni sono legate alla gestione di De Laurentiis”.