Capuano: "So già chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, ma sarà un passo indietro..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24 e Panorama: “È inutile dare giudizi al lavoro di Calzona, che interveniva in una situazione degradata da un progetto sbagliato con Garcia e peggiorato con Mazzarri. Ora si vede qualcosa di buono, ma sarebbe difficile chiedergli di più come rendere la base i 14’ con cui il Napoli ha ribaltato il Monza. Per il resto è inutile raccontarsi favole: nonostante il successo di ieri, la corsa Champions ormai è chiusa, anche se dovesse diventare buono il quinto posto. Il Napoli non lo vedo capace di fare un filotto di vittorie e ricucire lo strappo.

De Laurentiis badi già al prossimo progetto e dia risposte a quello che vedremo dall’estate. Questa squadra merita i 48 punti che ha raccolto finora, inutile inseguire altre suggestioni o il parallelo con lo Scudetto. Il Napoli ha comunque giocatori forti, ma il progetto sportivo si fonda su una fase difensiva ridicola. All’8 aprile il Napoli non ha ancora una identità precisa. Il prossimo anno sarà Italiano il nuovo allenatore, che è un buon tecnico ma mi dà l’idea di un passo indietro nelle ambizioni del Napoli, che in passato accoglieva profili come Benitez e Ancelotti. Con il DS Manna si formerà una coppia per un progetto giovane, che viaggerà su obiettivi diversi".