Del Genio: "Mazzarri nel panico, pensa solo a difendere. Le rivali fanno anche 3-4 gol a partita"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Champions? Le rivali ora hanno più capacità offensive, per il Napoli è un miraggio poter far fare 3-4 gol in una partita come hanno fatto loro recentemente. Se non cambia l’atteggiamento, anche mettendo a rischio la fase difensiva… ora sembrano solo non voler prendere contropiedi ma se si torna a segnare si può prendere anche una ripartenza in più.

Mazzarri s’è perso per strada, è arrivato per ridare coraggio alla squadra, ma s’è fatto prendere pure lui dal panico sui gol incassati e per evitare di prendere gol ora la squadra ha sempre un atteggiamento difensivo. I numeri dicono che s’è dimezzata la media gol e la capacità di fare gol, io qualche ripartenza la prenderei invece se è il prezzo per tornare a creare e fare gol almeno come prima”.