Del Genio: "Mi aspettavo ancora di più, ma Calzona già meglio di Garcia e Mazzarri"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Calzona? Ha preso una situazione drammatica dal punto di vista sportivo. Sta facendo alcune cose buone, altre mi aspettavo già di vederle, come l'uscita da dietro che è ancora molto farraginosa. In cinque partite ha fatto nove punti e la media punti è la stessa del Bologna e un po' superiore alla Roma, quindi la proiezione porterebbe al 4°-5° posto.

Calzona il suo lo sta facendo, sta sicuramente facendo meglio di Mazzarri e Garcia, anche nei numeri. Cambi tardivi? Non cambiano l'andamento della partita e quindi il giudizio. Certo, tutti ci siamo detti che se la palla finale ce l'ha Kvaratskhelia e non Lindstrom, quasi certamente finisce in maniera diversa. Non so se il tempo basta per la qualificazione in Champions League, ma il tempo basta per vedere dei miglioramenti".