Del Genio: "Tutti i segnali portano all'addio di Callejon. Hysaj? Con Gattuso può restare"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli ha fatto un investimento importante nel ruolo di Callejon, ossia su Politano, e mi sembra che tutti i segnali possano portare all'addio dello spagnolo. Hysaj? Se come credo l'allenatore del Napoli sarà ancora Gattuso, evidentemente si proverà a tenerlo e il Napoli proporrà un contratto. In quel ruolo, però, c'è un altro assistito di Giuffredi che non vorrebbe avere in concorrenza i due terzini destri. Se l'organico del Napoli si compone col solo Politano alto a destra, Di Lorenzo potrebbe giocare anche lì e per Hysaj uscirebbe lo spazio".