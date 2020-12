FIFA, Infantino apre a novità sulle amichevoli delle nazionali: "Non ci devono essere tabù"

Dopo le tante polemiche arrivate nell’ultima sosta per le nazionali, Gianni Infantino, presidente della FIFA, apre a ridiscutere il calendario delle amichevoli internazionali: “Dobbiamo metterci a tavolino - spiega il numero uno dopo il Consiglio FIFA di oggi - abbiamo preso delle decisioni sul calendario delle gare internazionali, ma alcuni degli eventi accaduti in questo periodo hanno dimostrato che magari ci sono altri modelli su cui possiamo ragionare. Non ci sono decisioni prese, ma penso che non ci debbano essere tabù. A volte less is more. Anche in passato, per esempio, abbiamo pensato di abolire una competizione come la Confederation Cup, così come di rimodellare il Mondiale. È anche importante proteggere le nazionali: tutti i tifosi lo sono sia del club che della propria nazionali. Penso che a metà 2021 si debba immaginare un nuovo calendario per gli anni a venire, quando scadrà quello attuale”.