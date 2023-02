Il paragone di Tiribocchi: “Osimhen come Jordan, gol allo Spezia impressionante”

Simone Tiribocchi, ex attaccante e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Simone Tiribocchi , ex attaccante e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Osimhen come Air Jordan? Il paragone ci sta tutto, non è nuovo a questi gol, con lo Spezia è saltato anche controtempo, l’ha presa quando la palla stava già scendendo quindi probabilmente arrivando ancora più in alto. Tra l’altro se salti con il terzo tempo puoi anche arrivare a certi picchi ma a gambe unite è stato impressionante.

La voglia feroce è il segreto di Osimhen? E’ un ragazzo esuberante, anche nelle interviste è a disposizione, in campo è passato dall’essere indisciplinato ad essere molto più efficace, fa le stesse cose ma ora usa la testa, prima perdeva molte energie a fare corse a vuoto, a protestare, ora è uno dei migliori attaccanti d’Europa. Grandi meriti li ha Spalletti nei suoi miglioramenti.

In cosa può ancora migliorare? Non deve mollare, ora viene anche incontro, lega il gioco, può migliorare un po’ di sinistro e soprattutto non deve mai adagiarsi sui numeri. Non dovrà mai sentirsi arrivato e conservare questa fame, questa ambizione. Tra lui e Kvara, in tal senso, vedo margini superiori proprio in Victor, specie se avrà sempre questa voglia di migliorarsi e di imparare sempre”.