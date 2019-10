Marolda: "Compattarsi e ripartire, Ancelotti l'ha studiata bene e l'ha vinta"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Ciccio Marolda ha elogiato Ancelotti per la vittoria di Salisburgo: "Il vero Napoli è quello di Champions, ha fatto le cose migliori quando ha potuto utilizzare la stessa formazione senza sperimentare. Strategicamente lascia giocare gli avversari, Ancelotti ha tolto Insigne per Zielinski per coprirsi meglio e ripartire con i giocatori veloci. Ancelotti l'ha studiata bene e l'ha vinta, poi ha rischiato perché abbassandoti loro poi ti hanno fatto abbassare ancora di più".